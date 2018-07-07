Traktör hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu bağlar mevkinde meydana geldi. Memduh Karaman (71) yönetimindeki 19 SF 433 plakalı traktör aynı istikamette yol kenarında park halinde bulunan Hasan Hüseyin Mert (45) yönetimindeki 06 HV 843 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçlık alana sürüklenen otomobildeki Y.M. (38) araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yolcu kaza yerine çağrılan Belediye itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.