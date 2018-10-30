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Traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-alaca karayolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Muzaffer Ağaçtan (63) yönetimindeki 19 ER 247 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Meydana gelen kazada sürücü Muzaffer Ağaçtan yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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