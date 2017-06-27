Traktör şarampole uçtu : 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ağcalı yolunda meydana geldi. Aşağıfındıklı köyünden Sungurlu istikametine seyir halinde olan 19 ER 932 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri traktör altında kalan Eyüp, Sefa ve Yusuf Balkanlıoğlu’nu çıkardı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.