TRSM ve Amatem’den ortak sergi

Bahçelievler Semt Polikliniğinde açılan sergide el emeği göz nuru ürünlerin görücüye çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Yöneticisi Çağatay Evrim Afsarlar, Başhekim Yardımcısı Arslan Erkan’ın sergiyi gezerek bilgiler aldı. 2 Haziran’a kadar açık olacak kalacak sergide birbirinden güzel takı, ahsap, vitray ve örgü ürünleri bulunuyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emrah Karadere, Kronik ruhsal rahatsızlığa sahip bireyler ve bağımlılık tedavisi alan hastalarda uğraş faaliyetlerinin tedavide önemli bir etken olduğunu söyledi.

2011 yılından beri hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve 2015 yılında açılan AMATEM birimi ile gerçekleştirilen bu faaliyetlerde ortaya çıkan ürünleri belli aralıklarla sergilediklerini belirten Karadere, sergiye tüm Çorum halkını davet etti.