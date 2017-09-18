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18 Eylül 2017 11:43

TSM’den kanser eğitimi

Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezince ilçede koruyucu sağlık hizmetleri devam ediyor.

TSM’den kanser eğitimi

18 Eylül 2017 11:43


Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanları ilçedeki Perşembe pazarında sağlıklı yaşam ve Kanser eğitimleri gibi konularda bilgiler vererek, kanser ve sağlıklı yaşam ilgili broşürler dağıtarak daha bilinçli bir toplum için çalışmalarına devam ediyor.


Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri yaptıkları hizmetlerin bunlarla sınırlı olmadığını ifade ederek, vatandaşlara özellikle Kolon (Bağırsak) Kanseri ve Kene ile mücadele ile keneden korunma yolları hakkında eğitimler verildiği belirtildi.


Gerçekleştirilen eğitimlerin çok verimli olduğunu ifade eden Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri şimdiye kadar hedeflerimizdeki sayıların üstünde vatandaşı bilgilendirildiğini ve özellikle Kanser konusunda daha bilinçli bir toplum haline geldiğimizi belirterek, eğitimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edeceğini söylediler.




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