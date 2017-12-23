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23 Aralık 2017 11:20

Tüfekle başından vurulan genç hayatını kaybetti

Çorum’da tüfekle başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Tüfekle başından vurulan genç hayatını kaybetti

23 Aralık 2017 11:20


İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde bir emlakçıda çalışan Sezgin S. (25) işyerinde bulunan tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada işyeri sahibi Özgür T., sezgin S.’nin elinden tüfeği almak istediği sırada silah ateş aldı. Başından vurularak ağır yaralanan talihsiz genç hayatını kaybetti.


Sezgin S.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, işyeri sahibi Özgür T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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