TÜGVA ve Hitit Üniversitesi işbirliği yapacak

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Kerep Ölçer ve yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile TÜGVA arasında ortak yapılması planlanan projeler ele alındı.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Kerep Ölçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak gençlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Geleceğin yöneticileri olacak gençlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri ve yetiştirmeleri adına başta sosyal, kültürel ve sportif olmak üzere pek çok alanda etkinlikler ve programlar düzenlediklerini ifade eden Ölçer, TÜGVA olarak farklı alanlarda projeler gerçekleştirmeye önem verdiklerini vurgulayarak bu çalışmaları üniversite ile birlikte hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi.

Hitit Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimini tüm ilgililerle paylaşmayı çok önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Hitit Üniversitesi'nin kapılarının toplumun her kesimine açık olduğunu belirterek TÜGVA Çorum ile yapılacak projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.