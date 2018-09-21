Türkiye'de 'kiki challenge' yapan sürücüye ceza

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılmasıyla denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ile Kuyumcular Çarşısı, Zafer Çarşısı ve Kubbeli Camii etrafı trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ilgili hükümleri doğrultasında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İl genelinde 59 nokta, 180 adet kamerayla gerek asayiş yönünden, gerekse trafik yönünden takip edilerek ekiplerimizin olay mahalline daha hızlı sevk ve idaresinin yapıldığının ifade edildiği açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılı içerisinde hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilen sürücü sayısı 7 bin 842 iken, 2018 yılının aynı zaman periyodunda yüzde 40 artış ile 11 bin 4 sürücü hakkında yasal işlem yapıldığı, bu artışın nedeni araştırıldığında ise başta (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin trafik güvenliği açısından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun olarak kullanıldığı, özellikle son zamanlarda sosyal medyada yer alan (kiki challenge) araç seyir halindeyken araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan sürücüler, drift yapan araçlar, emniyet kemeri kullanmayan sürücüler ile seyir halinde cep telefonu kullanımı kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldığı anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin koruması, üzücü hadiseler ile karşılaşmaması amacıyla ilimiz genelinde trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir”