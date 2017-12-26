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26 Aralık 2017 15:50

Ülkü Ocakları Başbuğ için fotoğraf sergisi açtı

Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanlığı ocak binası önünde Başbuğ Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi açtı.

Ülkü Ocakları Başbuğ için fotoğraf sergisi açtı

26 Aralık 2017 15:50


Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanı Celal Kalınsazlıoğlu yaptığı açıklamada; “Doğumunun 100. Yılında 100 Fotoğraf ile Başbuğ Alparslan Türkeş’ adlı Fotoğraf Sergimiz 28 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir. Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ülkücü hareketin kurucusu, Türk’ün son başbuğu Alparslan Türkeş Bey’in adı, mirası, fikirleri kıyamete dek var olacaktır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bedenen aramızda olmasa da fikirleri ve mirası milliyetçi-ülkücü Türk gençliğinin aklında, fikrinde ve yüreğinde ebediyen yaşamaya devam edecektir” dedi.




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