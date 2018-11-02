Ülkü ocaklarında zararlı alışkanlıklar konlu seminer

Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanlığı her hafta vermiş olduğu eğitim seminerlerinde bu hafta zararlı alışkanlıklar konusunu işledi. Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk tarafından lise ve üniversite öğrencilerine verilen seminerde alkol, uyuşturucu ve kumar konusunda gençler bilgilendirildi.

Eğitim seminerinin ardından bir açıklama yapan Murat Soruk, "Asırlık Kargı panayırımız bu senede başlamış olup tüm halkımızın güzel bir panayır geçirmelerini temenni ederim. Her yıl olduğu gibi panayırımızı tüm hemşerilerimiz coşku ile karşılamakta güreş gibi etkinlikleri sabırsızlıkla beklemekteler. Ancak panayırın farklı yüzü olan ve aşağı panayır olarak adlandırılan pazar alanında kurulan panayırdır. Bu alan da küçük büyük demeden gençlerimiz kumar oynatılmaktadır. Ocağımızda düzenlediğimiz seminerlerimizde buna dikkat çekiyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Ben şahsım adına ocağımıza gelen hiç bir gencin oraya gitmeyeceğini garanti ediyorum. Fakat bizim ulaşamadığımız diğer gençlerimizin bu alandan uzak tutulması gerekmektedir. Bunun için gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınması gerekmektedir. Ayrıca anne ve babalara da bu konuda büyük görev düşmektedir."şeklinde konuştu