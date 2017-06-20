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20 Haziran 2017 19:21

Ulu Çınarlar, iftarda Başkan külcü’nün konuğu oldu

Çorum Belediyesi, “Ulu Çınarlarımızla Birlikteyiz” adlı iftar programı kapsamında yaşlıları iftar sofrasında buluşturdu.

Ulu Çınarlar, iftarda Başkan külcü’nün konuğu oldu

20 Haziran 2017 19:21


Eşi Hatice Külcü ile birlikte düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, iftara katılanlarla bol bol sohbet etti. Masaları tek tek gezen Başkan Külcü, yaşlılarla yakından ilgilendi.


Çorum Belediyesi’nin 2009 yılından beri değişik vesilelerle iftar programları düzenlediğini belirten Külcü, Ramazanda her kesimle, her yaş grubuyla bir araya geldiklerini vurguladı. Ramazan ayının kalpleri yumuşatan, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularını artıran bir ay olduğuna vurgu yapan Başkan Külcü, “Ülkemizin doğusundan batısına her yerinde ramazan farklı bir coşkuyla geçiyor. İbadetlerimiz yoğunlaşıyor.Ramazan ayının şehrimizde de rahmete, vahdete, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olduğuna şahit oluyoruz.” dedi.


Ulu çınarların evlerine ayda en az bir kez misafir olduklarını, gittikleri evlerde de eksiklikleri tespit ettiklerini, evleri temizlediklerini belirten Başkan Külcü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü var. Biz millete efendi değil hizmetkâr olmaya geldik diyor. Bizde aynı düşünceyle sizlere misafir oluyoruz. Derdinize, sıkıntınıza çözüm olmaya çalışıyoruz. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunları yaparken hiç birinizden teşekkür beklemiyoruz. Biz sizden sadece dua bekliyoruz. “Ya Rabbi işlerini kolaylaştır, önlerine zorluk çıkartma” demeniz bizim için en güzel teşekkür, en güzel hediyedir.” ifadelerini kullandı.


Başkan Külcü, iftar programının sonunda yemeğe katılan tüm misafirlere duvar saati hediye etti.




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