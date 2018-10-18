“Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi” başladı

Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi” başladı.

Sempozyumda bir açılış konuşması yapan Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yurdagül Erdem, Türkiye'de 350'ye yakın hemşirenin adli hemşirelik konusunda yetiştirildiğini belirterek, “Cinsel istismara ve şiddete uğrayan kadınlar için kurulan merkezlerde, acil servislerde, cezaevlerinde, ıslah evlerinde, araştırmalarda, adli kanıtların toplanması ve korunmasında hemşirelerin büyük rolleri var. O yüzden üniversitelere bu alanlarda eleman yetiştirmeye ihtiyaç var. Pek çok üniversitede adli hemşirelik seçmeli ders olarak yer alıyor. Bunun lisansüstü tezlerle geliştirilmesi lazım. Şuan iki üniversitede var. Umarım sayısı giderek artar” diye konuştu.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay da, Türkiye'de yeni bir bilim dalının filizlenmesine destek vermekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, dünyanın yaşlandığı bir çağda yeni örgütlenmelere, yeni mesleklere, yeni çözümlere gereksinim olduğunu, bu konuda yeni alt bilim dallarını filizlendireceklerini belirtti.

Sağlık Yüksekokulu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman ise, terör, insan kaçakçılığı, siber suçlar, yasadışı uyuşturucu, rüşvet ve sahtecilik olmak üzere her türlü suçun önlenmesi ve aydınlanmasının başarısı adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücünün varlığına, uluslararası standart kalitede olay yeri incelemesine, ayrıca olay yerinden mağdur, şüpheli ve tanık üzerinden toplanan delillerin çağdaş bilgi ve teknolojilerle analizine doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Duman, adli hemşireliğin hemşirelik alanında özelleşme, uzmanlaşma gerektiren çağın yeni sertifikalaşma eğilimi gösteren özel bir dal olduğunu i

fade etti.Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da HİTÜ'nün genç bir üniversite olduğunu, hem nicelik hem de nitelikli bir şekilde büyümek için yoğun çabalar sarf ettiğini kaydetti.

Vali Necmeddin Kılıç da üniversitenin sağlık alanında güzel işler yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek, delillerin toplanmasında sağlık teşkilatının ciddi yükünün olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur “Afet ve Risk Yönetimi”, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan “Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü” , Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu “AFAD'ın Çalışmaları” ve Diyetisyen Serhat Hepçin de “Afetlerde Beslenme Sorunları” konuları ile ilgili sunum yaptılar.