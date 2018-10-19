ÜNİAK Kargı'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Düzenlenen programa AK Parti Kargı Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel ve üniversiteli öğrenciler katıldı.

Düzenlenen yemekte öğrencilere hitap eden AK Parti Kargı Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, “Bizimle birlikte olan ÜNİAK'lı kardeşlerimize de programımıza katıldıkları için teşekkür ederim. Biz, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir aileyiz. ÜNİAK ailesi olarak sorumluluğumuz büyük. Ülkemiz, masum ve mağdur bir coğrafyanın umudu konumunda yer alıyor. Bizler umut ışığına sırtımızı dönüp bize ne diyemeyiz. Bizler; özellikle üniversiteli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımızın birer mesai arkadaşı olarak; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda sorumluluk almak zorundayız. Bu anlamda kendimizi hem kişisel anlamda hem de siyaseten geliştirme noktasında adımlar atmalıyız. Bizler AK Parti Kargı ailesi olarak, sizlerden gelecek projelere, fikirlere her zaman açığız. Kargı'yı gurbet değil eviniz gibi görmenizi istiyorum” diye konuştu.

Yemeğin ardından çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbette yapılacak çalışmalar ve öğrencilerin problemleri üzerine istişarede bulunuldu.