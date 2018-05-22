Üniversite öğrencileri, engelli bireyleri için akıllı baston

Mesafe sensörlü akıllı bastonların evde kullanımının zor olmasından yola çıkan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 7 öğrenci, yaklaşık 2 hafta süren proje kapsamında yazılımı ve tasarımı kendilerine ait el bileğine takılarak kullanılan ve "falk feeling" yani hissederek yürü adını verdikleri cihazı geliştirdi.

Dışarıda bastona monte ederek kullanabilen cihaz, kapalı mekanlarda ise el bileğine takılabiliyor. Cihaz, kullanıcısına elinin herhangi bir nesneye 20 santimetre yaklaştığında ses ve titreşimle uyarı veriyor. Cihazla kapalı mekanda çarpmalara bağlı sakatlanmaların önlenmesinin yanı sıra görme engelli kişinin, ellerini daha özgürce kullanabilmesi hedefleniyor.

’Walk feeling’ yani hissederek yürü adı verilen bu sistemin tanıtımında konuşan Hitit üniversitesi Makine Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi ve ekip lideri Yasin Candemir, cihazda bulunan 15 derecelik sensör sayesinde görme engellilerin, sokakta yürürken gövde veya baş seviyesindeki nesneleri de algılayabildiklerini anlattı.

Sensörlü bastonların ev içinde kullanılamadığını hatırlatan Candemir, "Bastondaki sensörü portatif hale getirdik. Görme engelliler, geliştirdiğimiz cihazı sokakta beyaz bastonlarıyla evde ise bileklerine takarak kullanabilecekler" şeklinde konuştu.

Bu sistemi geliştirmekteki amaçlarının engelli bireylerin görmedikleri şeyleri daha iyi hissedebilmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Candemir, "Cihazın tasarımını üç boyutlu yazıcı ile kendimiz yaptık. Ayrıca cihaz için gerekli yazılım da tamamen bize ait. Gerekli teknik aksamları tedarik ettikten sonra kurulumunu yapıp yazılımını hazırladık. Buna benzer cihazlar, bastonlar yurt dışında yaklaşık 6 bin liraya satılmakta. Biz bunu yaklaşık bin liraya mal ettik" dedi.