Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 15:44

Üniversite öğrencileri, özel öğrencileri sevindirdiler

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğrencileri ’Masal Köyü’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret ettikleri engelli öğrencilerle şarkılar söyleyip, oyunlar oynayarak eğlendiler.

Üniversite öğrencileri, özel öğrencileri sevindirdiler

03 Mayıs 2018 15:44


Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri özel öğrencilerle bir araya geldi. Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören çocukları ziyaret etti.


Sosyal sorumluluk proje kapsamında üniversiteli öğrenciler engelli öğrencilere çeşitli gösterilerde bulundular.


Üniversite öğrencileri engelli gençlerle birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Palyaço kıyafetli bir öğrenci de engellilere neşeli anlar yaşattı. Eğlence programı balon dağıtılmasıyla sona erdi.


Programda Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri son derece mutlu ve neşeli oldukları gözlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç