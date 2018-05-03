Üniversite öğrencileri, özel öğrencileri sevindirdiler

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri özel öğrencilerle bir araya geldi. Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören çocukları ziyaret etti.
Sosyal sorumluluk proje kapsamında üniversiteli öğrenciler engelli öğrencilere çeşitli gösterilerde bulundular.
Üniversite öğrencileri engelli gençlerle birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Palyaço kıyafetli bir öğrenci de engellilere neşeli anlar yaşattı. Eğlence programı balon dağıtılmasıyla sona erdi.
Programda Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri son derece mutlu ve neşeli oldukları gözlerden kaçmadı.