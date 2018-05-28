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28 Mayıs 2018 14:28

Üniversite öğrencilerinden Sevgi Evleri’nde türkü dinletisi

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği korosu Sevgi Evlerinde Türk Halk Müziği konseri verdi.

Üniversite öğrencilerinden Sevgi Evleri’nde türkü dinletisi

28 Mayıs 2018 14:28


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, bölümlerinin sadece akademik bilgilerin öğrencilere sunulduğu bir öğretim birimi olmadığını belirterek, “Bizler aynı zamanda öğrencilerin edindikleri bilgilerle kültürel etkinlik ve faaliyetlere katılmalarını, bilgilerini bu tür faaliyetlerde ortaya koyabilmelerini sağlama çabasındayız” dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ise, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Çorum Çocuk Evleri projesinin çocukların dil ve edebiyat becerilerini geliştirmede çok başarılı olduğunu ifade ederek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.


Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Can Satır şefliğinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşturulan koro Çorum ve farklı yörelere ait türküleri solo ve koro halinde seslendirdi. Koroya sevgi evlerinde kalanda çocuklarda eşlik etti.




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