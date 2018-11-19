“Üniversite tanıtım ve tercih günleri” başladı

Tanıtım toplantısında bir açılış konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, geçmişte tercih dönemlerinde imkanı olan okullar, öğrenciler, velilerin izin alıp üniversitelere gidip incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Şimdi ister imkanı olsun, ister olmasın 2023 vizyonuna uygun bir şekilde doğru tercih yapabilme, doğru kararlar alabilme ülkemize hizmet noktasında üniversitelerimiz geliyorlar öğrencilerimizle burada buluşuyorlar. Doğru tercih noktasında öğrencilerle iletişim halinde oluyorlar.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, 15 üniversitenin Çorum'a gelmesi çok önemli olduğunu söyledi.

Geçmişte üniversite sınavlarına Ankara'da girdiklerini anlatan Başkan Gül, “Üniversite bizim için hayal gibi bir şeydi. Tercih noktasında da anne ve babamız nereyi isterse orayı tercih ederdik. Sevgili öğrenciler ülkemizin şuandaki durumunu çok iyi bilmemiz lazım. Ona göre çalışmamız lazım. Ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için içerdeki ve dışarıdaki düşmanları çok iyi tanımamız lazım. Ona göre kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri” açılışı yapıldı. Açılışn ardından porotokol üyeleri ve öğrenciler üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.