Üniversite ve ortaokul öğrencileri resim sergisi açtı

Hürriyet Ortaokulu ve Meslek Yüksel okulu öğrencileri tarafindan ortak sergide akrilik, suluboya ve karakalem çalışmalarından oluşan 150 adet tablo sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit;” Çocuklarımızın ve Görsel Sanatlar öğretmenimizin ellerine sağlık. Çok büyük bir emek harcanmış. Ortaya çok güzel eserler çıkmış emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Sungurlu Meslek Yüksel okulu bahçesinde düzenlenen resim sergisi açılışına Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdür yardımcısı Gökhan Boduroğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Davetliler resim sergisini hep birlikte gezerek serginin hazırlanmasını sağlayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer İnan ’dan bilgi aldılar. Öğrencilerin bütün hünerlerini ortaya koyduğu sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni ve ilgi topladı.