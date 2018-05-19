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19 Mayıs 2018 14:02

Üniversiteli genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da öğrenci yurdunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversiteli genç kız son yolculuğuna uğurlandı

19 Mayıs 2018 14:02


Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melisa Fatoş Boncukcu (20), önceki gün gece saat 04.00 sıralarında kaldığı öğrenci yurdunda fenalaştı. Finike Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Boncukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.


Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Boncukcu’nun naaşı karayoluyla Çorum’un Alaca ilçesine getirildi. Boncukcu’nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü’nden bu yıl mezun olan Boncukcu’nun iki gün önce babasına diplomasının fotoğrafını gönderdiği öğrenildi.




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