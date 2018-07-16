Ünlü sanatçı Arif Nazım Çorumlularla buluştu

Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde kendisinin yazdığı ve bestelediği birbirinden güzel eserleri seslendiren Arif Nazım, Çorum’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada herkese ahkam kesen bir maskeli beşler grubu olduğunu dile getiren Arif Nazım, "Bir annenin yüreği yanarken onlar sadece keyiflerine bakarlar. Yaralı bir ceylanın acısını bu millet hissederken onlar yalnızca keyiflerine bakar. Dünyada ezilenler var. Dünyada mazlumlar var. Dünyada açlıktan ölenler var. Ama onların umurunda olmaz. Dünyada öyle babalar var öyle anneler var çocuklarının yükünü taşıyamayan yoksulluktan fakirlikten. Dünyada öyle ülkeler var ki çocuklar topluca açlıktan son nefesini veriyor. Ama onların umurlarında olmaz” dedi.

Sadece tabandaki vatandaş değil, ordunun, komutanın, siyasilerin, bu milletin her bir ferdinin bu acıları hissettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’maskeli beşlerin otağında dünya sizden ibaret değil’ dediğini ifade eden ünlü sanatçı Nazım, "Dünya sizden büyük dedi. Dünyada mazlumlar, ezilenler var dedi. Onların seslerini duymalısınız diye haykırdı. 15 Temmuz ondan sonra geldi. Bunu iyi bilelim. 15 Temmuz’u iyi anlamak lazım. O zalimlerin huyuna, suyuna giderseniz tamam ağam, paşam beyim derseniz problem yok. Bu düzen böyle devam etmez dediğiniz anda bütün uşaklarını, ajanlarını, ordularını zalimce üzerimize salarlar. Uyanık olmak zorundayız. Hem Yunus gibi olmak zorundayız hem Yavuz gibi olmak zorundayız. Hem Fatih gibi olmak zorundayız hem Mevlana gibi olmak zorundayız. Hem Kanuni gibi olmak zorundayız hem Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi gibi olmak zorundayız. İri olmak, diri olmak zorundayız. Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak her daim uyanık olmak zorundayız” diye konuştu.

Herkesin kendine çeki düzen vermesi gerektiğini dile getiren Nazım, “Ben dağ başında yaşıyorum ’benden kime ne fayda gelir.’ Ben devlet memurluğumu yapıyorum benden ne olur dememek lazım. Herkes gönlünü birbirine açacak. Herkes gönüller kazanmaya çalışacak ki gelecek nesiller bir daha böyle belalar yaşamasınlar” ifadelerini kullandı.

"Bu ahlaksızlığı yaptılar. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız"

Vatan sevgisinin imandan olduğunun altını çizen Nazım, şunları kaydetti:

"Vatan sevdasını elden bırakmayacağız. Vatan sevgisi imandandır. Vatanı canımızdan çok seveceğiz. Vatan aşkı Allah aşkındandır. Vatan aşkı Peygamber aşkındandır. 15 Temmuzlar yaşamamak için, Çanakkale’yi yaşamamak için Akif’in gözyaşları içerisinde söylediği ’Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın’ dediği gibi böyle acıları yaşamak istemiyorsak aklımızda her zaman vatan sevgisi olmalı. Vatan sevgisi kuru bir toprağa sevdalanmak mıdır? Eğer öyle görürsek vatanı sevemeyiz. Karşımda bir sürü vatan var. Şu ağaçlar vatan, yerde biten toprak vatan. Bölüştüğümüz lokma vatan. Yaşadığımız tarih vatan. Bunlardan hepimiz sorumluyuz. 15 Temmuz’da hain bir güruhlar salyaları aka aka necip milletin üzerine gökten bomba yağdırdılar. Kimsenin yapamadığı, kimsenin vicdanına sığdıramadığı şu ülkede gazi meclisin üzerine bomba yağdırdılar. Bu ahlaksızlığı yaptılar. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız”

Konserin ardından Vali Necmettin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül, ünlü sanatçıya plaket verdi. Konseri AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar da izledi.