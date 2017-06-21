Uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplandı

Vali Yardımcısı Adem Saçan başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen oturumun açış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Adem Saçan, uyuşturucu bağımlılarının dramıyla ilgili olarak yaygın basında gündeme gelen görüntülere dikkat çekti.

“Yürek sızlatan bu görüntüler, gençlerimizin içinde bulunduğu tehlikeyi ortaya koyuyor” diyen Adem Saçan, uyuşturucu tuzağına düşürülen gençlerin bireysel ve toplumsal açıdan önemli bir problem olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Saçan, “Ruh sağlıkları da bozulan bu kimseler aramızda dolaşıyorlar. Sağlık hizmetlerinde önemli mesafe kat edilse de ruhsal bozuklukların tedavisinde yeterli seviyede olduğumuz söylenemez. Ayrıca bugünkü yöntemlerle uyuşturucu ile mücadele mümkün mü, sorgulanmalı ve daha kapsamlı çalışmalar yapılmalı” diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ise Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’nın yenileneceğini açıkladı.

Yürürlükteki 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’nı kurul üyelerinin bilgisine sunan Ahmet Barış, “2018 yılından itibaren yeni eylem planı hayata geçecek” dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Alt Kurulu’nun çalışmalarından bahseden Dr. Barış, ‘ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın tanıtımını yaptı.

Toplantıda ayrıca, Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu üyelerince yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenli olarak ‘umk.saglik.gov.tr’ uzantılı internet sayfasına girişinin yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Katılımcıların fikirlerini de paylaştığı toplantı, yapılan sunumların ardından son buldu.