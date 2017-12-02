Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Vali Necmeddin Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda daha önce Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde yapılan ‘Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’ toplantılarının yeni dönemde Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Vali Necmeddin Kılıç, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar nedeniyle emniyet ve jandarma teşkilatını kutladı. Koordinasyon içinde yürütülen operasyonlar sonunda güzel sonuçlar alındığını belirten Vali Kılıç, Çorum’da gerçekleştirilen çalışmalarla uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirildiğini vurguladı.

Uyuşturucu kaynaklı olaylarda azalma gözlenirken yakalama sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Kılıç, “Asayiş noktasında Emniyet ve Jandarma bu hususta üzerine düşen görevi yapıyor. Diğer kurul üyelerimiz de Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda gerekli çalışmalara hız vermeli” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelenin devletin en büyük öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Kılıç, gelecek nesillerin teminat altına alınması için uyuşturucu bağımlılığının ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Uyuşturucu ile mücadele de farkındalığı artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesini isteyen Vali Kılıç, “Yarınlarımızı tehdit eden bu probleme karşı elbirliğiyle mücadele etmeliyiz. Hayatımızı kazanalım derken çocuklarımızı ihmal etmemeliyiz” çağrısında bulundu.

Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulduğunu hatırlatan Vali Kılıç, Danışma Kurulu için üye seçimlerine başlayan merkezin çalışmalarından umutlu olduğunu belirterek ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Yeşeren Umutlar’ adlı proje tanıtıldı.

Hükümlülerin ve madde bağımlılarının hayata tutunmasını sağlayacak proje hakkında bilgi veren Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, kurum bahçesinde oluşturulacak serada sebze yetiştirileceğini söyledi. 2018 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını anlatan Nuh Yılmaz, kurumsal çalışmaları ve uyuşturucu ile mücadele alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Yeni bir sentetik uyuşturucu çeşidi olan ‘Flakka’nın yol açtığı tehlikelere dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce yapılan sunumda, flakka isimli uyuşturucu ele alındı.

Görüntü itibariyle banyo tuzuna benzeyen flakkanın bonzaiden dahi tehlikeli olduğuna işaret eden uzmanlar, kullanıcılarını adeta zombiye çeviren uyuşturucunun çiğ et yeme ve saldırganlık eğilimine neden olduğunu ifade ettiler.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.