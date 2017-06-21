Uzmanlar mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Ahmet Barış, mantar zehirlenmelerinin ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülebilen, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların artması nedeniyle sıkça karşılaşılan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Barış, mantarların içerisinde bulunan toksinler nedeniyle insanlarda organ yetmezliğinden ölümlere kadar bir takım zehirlenme vakalarına neden olduğuna dikkat çekti.

Mantar zehirlenmelerinde belirtilerinin ilk 2 ila 6 saat arasında ortaya çıktığını kaydeden Barış, ancak bunun 24 saatten daha uzun sürede de ortaya çıkabileceğinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. İlk zehirlenme belirtileri ishal, kusma, bulantı şeklinde ortaya çıktığını anlatan Barış, bu tür durumlarda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ya da 114 numaralı telefondan Ulusal Zehir Danışma hattını arayarak bilgi almalarını istedi.

Mantar zehirlenmeleri ile ilgili toplumdaki oluşan yanlış algıyla da ilgili açıklama da bulunan Barış, “Mantar zehirlenmeleri ile ilgili en etkili korunma yöntemlerinden birisi doğada yetişen mantarların tüketilmemesi. Kültür mantarı tercih etmeli. Halk arasında ağaçta yetişen mantar zehirsizdir. İçine kurt giren mantar zehirsizdir. Sirkeyle kaynattığın zaman zehirsizdir. İçine açtığınızda rengi değişiyorsa zehirsizdir gibi inanışların geçerliliği yoktur. Çünkü doğada yüzlerce mantar çeşidi var. Birçok mantar birbirine benzeyebiliyor. Bunları ayırt etmek uzmanlık gerektiriyor” dedi.