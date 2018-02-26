Vali Kılıç, kaza geçiren yaralılar için ambulans çağırdı

Edinilen bilgilere göre, Levent Turan (32) yönetimindeki 19 HH 206 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Irak uyruklu Mustafa Muharrami (30) ve eşi Zahhra Muharrami (25) yaralandı. Kazayı ve sonrasında Irak uyruklu yaralı kadının feryatlarını duyan Vali Kılıç, konutundan çıkarak polis telsizinden anons yapıp, yaralılar için ambulans ve polis ekibi çağırdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anını ve sonrasında yaşananları anlatan Vali Kılıç, "Saat 23.00 sıralarında konağa çok yakın bir sokaktan çarpışma sesi geldi. Bu bir trafik kazası sesiydi. Peşinden bir bayanın feryat ettiğini duyduk. Sonra eşimle birlikte konuttan dışarı çıktık. Yerde yatan şahısları görünce, hemen elimdeki polis telsiziyle emniyete anons ederek trafik ekibi ve ambulans gönderilmesini istedim. Çok kısa sürede polis ekipleri ve ambulanslar kaza yerine geldiler. Yapılan ilk muayenede yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Daha sonra yaralıları ambulanslar ile hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum" dedi.