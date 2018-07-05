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05 Temmuz 2018 18:50

Vali Kılıç muhtarlarının taleplerini dinledi

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç Kargı’ya gelerek bir dizi inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Kılıç muhtarlarının taleplerini dinledi

05 Temmuz 2018 18:50


Toplantıda Kargı Kaymakam V. Hakan Alkan, Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Vali Necmeddin Kılıç birer selamlama konuşması yaptılar. Ardından Kargı merkez ve köy muhtarlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, muhtarların talepleri için ilgili kurum temsilcilerini talimatlandırdı.


Muhtarların taleplerine değer verdiklerini belirten Vali Kılıç, burada bize iletilen sorunları anında ilgili kurum müdürümüzden bilgi alarak, çözümü için talimatlandıracağız. Devletimiz vatandaşımızın rahatı ve huzuru için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir" dedi.


Ziyarete Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam V. Hakan Alkan, Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Bülent Kankurdan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı katıldı.




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