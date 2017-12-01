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01 Aralık 2017 14:43

Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu, esnafı ziyaret etti

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sungurlu’da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu, esnafı ziyaret etti

01 Aralık 2017 14:43

Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu esnaflarla sohbet ederek beklenti ve isteklerini dinledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Sungurlu’nun Değerleri Gençlerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında Sungurlu’ya gelen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.


Sokakta bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu, esnafın sorunlarını dinledi.


Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu’na, İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanvekili Fevzi Yalınkılıçlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, il genel meclisi üyeleri, siyai parti temsilcileri, kurum müdürleri eşlik etti.




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