Vali Kılıç ve Balkanlıoğlu öğrencilerle buluştu

Özel İdare Konferans Salonunda düzenlenen programda Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, öğrencilerle buluşmak için Sungurlu’ya geldiler.

Çorum Valisi Kılıç ve Sakarya Valisi Balkanlıoğlu öğrencilerle hayatlarından kesitler anlatarak, çeşitli tavsiyelerde bulundular.

Programın açılış konuşmasını Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptı.

Eryiğit konuşmasında, "İlçemizde üniversite sınavına girecek 577 öğrencimizin motivasyonu artırmak ve kendi topraklarından yetişen büyükleri rol model almaları için başlattığımız projemize bizleri kırmayı gelen değerli Sakarya Valimiz İrfan Balkanlıoğlu’na şükranlarımızı sunarım. Yine bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyip her zaman yanımızda olan Sungurlu Kaymakamız Mitat Gözen’e teşekkür ederim" dedi.

"Başarımızı arttırmayı hedefliyoruz"

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, "Eğitim alanlarında birçok kural geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de öğrenme teorisinin temelini oluşturan ve insanın sosyal çevrede moderni gözlemleyerek sosyal öğrenme kavramıdır. Bu düşüncelerle oluşturduğumuz Sungurlu’nun Değerleri Gençlerimizle Buluşuyor Projemizde üniversite sınavına girecek lise son sınıfı öğrencilerimize modeller sunarak motivasyonlarını ve başarılarını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bizim zamanımızda iki fakülte vardı”

Vali Necmeddin Kılıç, “Sizlerin arasında sizlerin yanında 40 yıl öncesine gittik. Lise yıllarımızda sizler gibi son sınıfta neler yapıyorduk diye şöyle bir düşündüm. Tabii bizim yıllarımızda üniversiteye girmek çok zordu. Türkiye’de iki tane hukuk fakültesi vardı. Biri Ankara’da biri İstanbul’daydı. Şimdilerde ise bir çok hukuk fakültesi var. Tekrar dünyaya gelsem ve bana tercih etme şansı verseler hukuk fakültesini seçerim Ankara’da okurum ve Kaymakam olurum” ifadelerini kullandı.

“Bedel ödemeye hazırsanız başarırsınız”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Benim yapım gereği insanlarla temas kurmayı ve insanlarla iletişim içerisinde olmayı çok sevdiğim için kaymakamlık mesleğini tercih ettim. Kaymakamlı sevmiştim ben ama kaymakam olarak ta vali olarak ta çalışırsan, üretirsen bir yere faydalı olursan son derece mutlu ve huzurlu oluyorsun hem çalıştığın yerdeki insanlar senden hem de siz mutlu ve huzurlu oluyorsunuz. Siz eğer ki bir şey istiyorsanız ve bedel ödemeye hazırsanız. Bu istediğinizi başarırsınız. Bu ne olursa olsun kesinlikle başarıyı yakalarsınız. Sizlerden çok büyük insanlar olacak inşallah, çokta iyi yerlere geleceksiniz kendinizi küçümsemeyin. Memleketimizin geleceği sizlerin elinde çocuklar, sizlerin sahip olduğu imkanlar bizlerden çok daha ileride, bu aşamaya gelmişsek ne mutlu bize gelecekte sizler bizleri geleceksiniz, bizlerde size gıpta ile bakacağız. Sizler çok şanlısınız en mağdurunuz bile bizden daha imkanlı devlet her türlü desteği sağlıyor.”

Programa Kaymakam Mitat Gözen, Başsavcı Emrah Özge Yelken, Ağır Ceza Reisi Yasin Uğurer, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İl Genel Meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.