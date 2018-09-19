Vali Kılıç'tan gaziler ve şehit ailelerine yemek

Yemekte bir konuşma yapan Vali Necmettin Kılıç, Türk milletinin izzetine düşkün olduğunu vurgulayarak, “Biz ya istiklal ya ölüm deriz. İşte bizi biz yapan bu kıymetli haslet binlerce yıldır bizi dik tutuyor. Ölürsek şehit kalırsak gazi diyoruz. Gazilik çok önemli bir makamdır. Bu milletin hepsi gazidir. Bu milletin tamamı şehit evladıdır, şehit torunudur. Boyun eğmeyeceğiz, baş eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz sonsuza kadar hür olarak yaşayacağız ve bunu izzetimizi, istikbalimizi korumak için el ele omuz omuza gönül gönüle vererek yapacağız ve kıyamete kadar milletin tamamı gazi olmaya devam edecek ve bu milletin evlatları şehit olmaya devam edecek. Bu kutsal topraklar hür olarak sonsuza kadar devam edecek” dedi

Bu milletten bahsedilirken sabırdan, tevazudan, sadakatten, cesaretten bahsedildiğini dile getiren Vali Kılıç, “Yine bizi anlatan bir vasıf vardır ki; bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Bu izzeti nefis kavramıdır. Biz izzetimize düşkünüz. Bizi ayıran, bizi farklılaştıran budur. Kibri sevmeyiz ama izzetimizi hiçbir zaman ayaklar altına aldırmayız. Köleleşmeyiz, boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.

Programa CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.