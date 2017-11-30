Vali Kılıç’tan savunma sanayi ile ilgili açıklama

Çorumlu iş adamları Vali Necmeddin Kılıç başkanlığında, İzmir’de bulunan BMC otomotiv firmasına ziyarette bulundular. BMC firmasının merkezine yapılan ziyarete, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk ile firmanın temsilcileri katıldı. Üretim yapılan tesislerin büyütülmesi nedeniyle yoğun bir inşaat yapımının devam ettiği merkezde, BMC yetkilileri tarafından BMC’nin özgeçmişini tanıtan, savunma sanayine yönelik araçlar ile otobüs, kamyon gibi ticari araçların tanıtımını içeren brifing verildi.

İzmir’deki incelemelerin ardından bir açıklamada bulunan Çorum Valisi Necmettin Kılıç, savunma sanayi ile ilgili düşüncelerin bugüne ait olmadığını belirterek, Çorum’un 5 yıl önce bu alanda hedeflerini belirlediğine dikkat çekti. Geçmiş yıllarda Çorum’un savunma sanayine geçişi için yayınlanan araştırma raporlarının tamamını incelediğini hatırlatan Vali Kılıç, “Bu konuda ciddi gayretler ve araştırmalar olmuş. Bizim de bu noktada alın teri dökmemiz gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde milletvekilimiz Salim Uslu’nun daveti üzerine iş adamı Ethem Sancak Çorum’a geldi. Ethem Sancak’ın ziyareti ve iş dünyasıyla buluşması yeni bir ivmenin başlangıcı oldu. Savunma sanayine önemli hizmetler yapan ve önemli tedarikçilerden olan BMC firmasıyla bir görüşme gerçekleştirildi. Bir grup sanayicimizle fabrikalarını ziyaret ettik. Oradaki icraa heyeti başkanı ve üst düzey yetkilisi brifing vererek değerlendirmelerde bulunduk. Çorum’u anlattık. Hedeflerimizi anlattık. BMC firmasından bir heyet önümüzdeki günlerde Çorum’a gelecekler. Çorum’da da brifing ve sunum yapacaklar. Bu toplantıya sektördeki 180 civarındaki firmayı davet edeceğiz. Heyet, bazı fabrikalarda incelemelerde bulunacak” dedi.

Çorum’un sektördeki önemli firmalara tedarikçiliğe başladığında ardından daha çok güzel çalışmaların geleceğini ifade eden Vali Kılıç, “Çünkü Çorum’da büyük bir dinamizm var. Müteşebbis ruh var. Sermaye var. Gayretimiz bununla kalmayacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile görüştüm. Müsteşarlıktan da gelecek olan heyet savunma sanayi üretiminde verilen teşvikler konusunda iş dünyasına sunum yapacaklar. Çorum olarak milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Organize Sanayi Bölgesi yönetimimimiz, iş adamlarımızla el ele vererek, omuz omuza vererek bugüne kadar yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek kar topu gibi büyüyerek Çorum’un yarınlarına hayırlara vesile olacak işler yapacağız” ifadelerini kullandı.