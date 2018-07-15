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15 Temmuz 2018 14:01

Vali Kılıç’tan şehit aileleri ve gazilere yemek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere yemek verildi.

Vali Kılıç’tan şehit aileleri ve gazilere yemek

15 Temmuz 2018 14:01


İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nde verilen yemekte konuşan Vali Necmettin Kılıç, “Bir 15 Temmuz gecesinde diyorum ki, ne kadar hain yan yana gelirse, ne kadar gafil onu desteklerse, ne kadar kâfir haçlı seferiyle birleşip üzerimize gelirse, Çanakkale’de ne yaptıysak, Sakarya’da ne yaptıysak, Dumlupınar’da ne yaptıysak, 15 Temmuz’da ne yaptıysak onu yaparız” dedi.


Bu vatan toprağının bin yıldır Türk milletinin ve kıyamete kadar Türk milletinin olacağını dile getiren Vali Kılıç, “Bu vatan toprağının tapu senetleri şehit kanlarıdır. Bu vatan toprağının sembolü bayraktır. Bayrağımız dimdik tertemiz dalgalanmak için şehit kanı ister, parlamak için dik durmak için biz bin yıldır bayrağımıza kan verdik. Malazgirt’te Alparslan’ın askerleri şehadete yürüdüler. Bu cümlelerle ötelerin ötesine uçtular onların torunları. 15 Temmuz’da ya Allah Bismillah diyerek şehadete uçtular ve dedelerine kavuştular. Şu an dedeleriyle beraberler bin senedir nesiller boyunca verdiğimiz şehitlerimizle beraberler ne mutlu. Bin sene önce Anadolu coğrafyasının kapılarını açarken bu coğrafyada yaşamanın zor olacağını biliyorduk. Biz bu coğrafyada ancak şehitler vererek kalacağımızı biliyorduk. Bu coğrafyada alnımızı dik tutmak için esir olmamak diz çökmemek için bayrağımızı en üstte tutmak için sürekli şehit vereceğimizi biliyorduk. Bu coğrafyaya geldiğimizde bizden önce hiç bir medeniyetin 200 seneden fazla kalamadığı bir coğrafyadır. Ama biz buraya geldiğimizde dedik ki burası bizim vatan toprağımızdır. Kıyamete kadar bizimdir dedik” diye konuştu.


Yemeğe AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti başkanları, daire müdürleri katıldı.




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