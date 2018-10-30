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Vali Kılıç'tan veda ziyareti

Önceki gün yayınlanan valiler kararnamesi ile Ankara’ya Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, veda ziyaretlerine başladı.

Önceki gün yayınlanan valiler kararnamesi ile Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, veda ziyaretlerine başladı.


2016 yılında Çorum'a atanan ve yaklaşık 2,5 yıldır görev yaptığı Çorum'dan Ankara'ya atanan Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Gül'e veda ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Zeki Gül, “Çorum Valimiz Necmeddin Kılıç'a bu zamana kadar yapmış olduğu kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, mülkiye başmüfettişliği görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Gül, Necmeddin Kılıç'a günün anısına hediye takdim etti.

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