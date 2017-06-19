Vali Yardımcısı Adem Saçan: “En büyük tesellimiz can kaybı olmaması”

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Ankara’ya seyir halinde olan Mehmet Oğuz yönetimindeki yolcu otobüsü sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu anayoldan ayrılarak Karadona üst geçidinin bulunduğu yan yola girdi. Üst geçit üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil üst yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazayı gören yoldan sürücüler polis ve jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112, UMKE, Çorum ve Sungurlu Belediyesi’nden itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2’si Irak uyruklu olduğu öğrenilen 48 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinden geçen geçen diğer sürücüler ve sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılardan 36 tanesi ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralılar ise Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın duyulması üzerine Vali Vekili Adem Saçan, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer sobacı, İl Sağlık Müdürü Adem Öztür ve Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ile birlikte hastaneleri ziyaret ederek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulanarak bilgi aldı.

Kaza ile ilgili bir açıklama yapan Vali yardımcısı adem Saçan, kazadan sabah saat 05.00 gibi haberlerinin olduğunu belirterek, “Jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Önce Hamdiköy’de olduğu kaza olduğu söylendi. Önce oraya daha sonra kaza yerine gittik. Sungurlu ilçesine 30 kilometre bölünmüş yol çalışmaları var.s orada bir servis yolu var. Şoförün yolun camesi olduğu belli. Karayolundan çıkarak köprünün olduğu yola giriyor. Sonradan tahminiz odur ki yanlış yola gittiğini düşünerek birden bire oradaki köprünün yan tarafından otobüs kayarak yola doğru gidiyor. Otobüsün görüntüsüne göre çok daha vahim şeyler olabilirdi. Aldığımız bilgilerde çok şükür ne bir can kaybı, nede ağır durumu olan var. Sungurlu ilçesine geçtik. Orada bulunan yaralıları ziyaret ettik. Acil servisleri dolaştık. Yaralılarımıza gerekli ihtimam gösteriliyor. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılıyor. Şuanda gördüğümüz kadarıyla bütün yolcularımız sağlıklı şekilde taburcu olacaklar” dedi.

Bir gazetecinin, “Sayın valim şöyle bir iddia var. Otobüs ana yoldan çıkıp köy yoluna geliyor.Orada dönmeye mi çalışıyor” yönündeki soruya ise Vekili Saçan, “Orasını bilemiyoruz.Ancak yanlış yola sapıyor. Anayoldan çıkarak sağ taraftaki köprüye hareket ediyor. Köprüye çıktıktan sonra yanlış yolda olduğu izlenimi oluşturuyor bizde. O panik veya o duygu içerisinde keskin virajı alamayark köprünün başından ana yola doğru kayma yaparak yola doğru iniyor. Kendisinin ifadesi alınmadı. Uykulumuy du değimliydi. Yolun mu acemisiydi onları bilemiyoruz. Yolcuların hepsi yaralı. ” sözleriyle yanıt verdi.

Yaralı yolcu kaza anını anlattı

Yaralı yolculardan Sait Kurt ise, sürücünün hızlı olduğunu iddia ederek, “orada köprü gibi bir şey vardı. Ben virajı dönecek sandım. O köprünün başına gelince o hızla aşağı indik. 3-4 defa takla attık. Eşimde vardı. Üç takla falan attık yani. Uykum tutmadığı için dışarıya falan bakıyordum’ ifadelerini kullandı.

Yaralıların tedavileri devam ediyor.