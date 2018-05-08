Vatandaşlar ve protokolün alkol gözlüğü ile sınavı

Hürriyet Meydanı’nda Çorum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince kurulan stantta alkolün insan üzerindeki etkisi özel bir gözlükle vatandaşlara gösterildi. “Alkol gözlüğü” adı verilen aparatı takan vatandaşlar bu gözlüklerle penaltı atışı yapmaya çalıştı. Gözlüğün etkisiyle vatandaşlar ve protokol üyeleri penaltı atışı yaparken zorlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden getirtilen ’alkol gözlüğü’ sayesinde 1 promil alkollü vatandaşın ne şekilde zorluklar yaşayabildiğini uygulamalı olarak protokol üyeleri ve vatandaşlara gösterildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yardımcısı Halil Doğanay, trafikte çocuk güvenliğine farkındalığı sağlamak için 2018 yılı Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinde trafikte çocuk güvenliği teması işleneceğini ve “Hey Büyükler Trafik Kurallarına uyun, biz çocuklara örnek olun” sloganının kullanılacağını söyledi.

Son yıllarda “kaza yapan araçtan çocuk yola fırladığı, aniden yola çıkan çocuğa araç çarptı” şeklinde üzücü haberlerin gündeme geldiğini dile getiren Doğanay, “Trafikte olan çocuklar diğer sürücüler tarafından daha dikkatli izlenmeli. 2017 yılında il merkezinde meydana gelen trafik kazalarında 54 çocuk yaralandı.2018 yılında ilk 4 ayında da 16 çocuğumuz yaralanmıştır. Bir yıl içerisinde ülkemizdeki trafik kazalarında ölen çocuk sayısı Avrupa’daki 5 büyük ülkeden daha fazla” dedi.

Anne ve babalara da seslenen Doğanay, küçük yaştaki çocukları araçların ön koltukları yerine arka koltuklarına gerekli önlemleri alarak oturtmalarını, çocukların heveslerini değil, geleceklerini düşünerek hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve davetliler katıldı.