Yaklaşan yılbaşı öncesi jandarmadan dev içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı bağ evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 bin 170 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, merkeze bağlı Eskiköy'de kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, bir süre fiziki takip yaptıkları iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.'ye ait evde 13 bin 400 litre kaçak şarap (fermente) ile 20 litre rakı, M.K. adlı şahsın evinde ise 9 bin 550 litre kaçak şarap, bin litre rakı ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekipleri operasyonda içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere de el koydu.

Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri tarafından numuneleri alınan kaçak içkiler daha sonra sonra jandarma ekipleri tarafından imha edilirken evlerinde kaçak içki yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan seri operasyonlar

Sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir haftada seri operasyonlara imza attı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 bin 560 litre kaçak içki ele geçirirken 3 kişi hakkında da yasal işlem yaptı. Jandarma ekipleri son operasyonla birlikte yaklaşık 30 bin litre kaçak içkiye el koydu.