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14 Ağustos 2018 10:03

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

14 Ağustos 2018 10:03

Yangında 200 balya saman kül oldu.


Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Kertme Köyü’nde meydana geldi. Kertme Köyü arazisinde hayvanları otlatan çocuklar, arazi kenarında ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle kıvılcımlar tarla kenarında bulunan saman balyalarına sıçradı. Kendi çabalarıyla yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye ve orman işleri müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak ormana sıçramadan söndürdü. Yangında 200 balya saman kül olurken, bir kaç ağaçta yandı.


Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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