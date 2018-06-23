Yangında evinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre Hacettepe Mahallesi Şehit Muammer Çakır Sokak’ta Ömer Konuş’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri kapısı kapalı olan eve merdiven yardımıyla camdan girdi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ömer Konuş itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ev sahibi olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.