Yangında traktör ile ağaç kesme makinesi zarar gördü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekmekçi köyünde İkbal Ş.’ye ait evin garaj kısmında çıktı. İkbal Ş. traktör garajı ve tandır fırını olarak kullanılan alanda tandır ekmeği yaptığı sırada karton almak için evine gitti. Geri döndüğünde tandır fırınındaki ateşin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktığını gören ev sahibi yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Çıkan yangında bir traktör ve bir adet ağaç kesme makinesinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.