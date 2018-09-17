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Yaralı köpeğe esnaf sahip çıktı, veteriner tedavisini yaptı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaralı köpeğe esnaflar sahip çıkarken bir veteriner de tedavisini gerçekleştirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaralı köpeğe esnaflar sahip çıkarken bir veteriner de tedavisini gerçekleştirdi.


İlçede eski Yöresel Ürünler Pazarı'nın bulunduğu bölgede faaliyet gösteren esnaflar bakımını üstlendikleri ve 'Taysın' adını verdikleri köpeğin yaralı olduğunu gördü. Bunun üzerine esnaflar veteriner hekim Serkan Sabuncu'ya haber verdi. Köpeğin bulunduğu Gazi Cemal Erturan Sokağına gelen Sabuncu, kulağında enfeksiyon ve kafasında yaralar oluşan köpeğe müdahale ederek tedavisini yaptı.


Veteriner Hekim Serkan Sabuncu, esnaflarım yardım talebine kayıtsız kalmadığını belirterek, “Köpeğin bakımsız olduğunu gördük. Ayrıca kulağında enfeksiyon vardı. Onun için ağrı kesici ve antibiyotik tedavisine başladık. Ufak bir anestezi uygulayarak da köpeğin kulağını temizleyeceğiz ve tedavi sürecini devam ettireceğiz” dedi.

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