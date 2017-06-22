Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı

Demirşeyh köyünde yaşayan Mustafa Kardaş isimli şahıs öğlen namazı için camiye gittiği esnada caminin bahçesinde yaralı bir leyleğin olduğunu fark etti. Cami civarında bulunan yuvasından düşerek yaralanan yavru leyleği alarak Sungurlu Belediyesine başvuran Mustafa Kardaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Belediye veterineri tarafından yaralı leyleğe müdahalede bulunuldu.

Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mustafa amcamızın cami avlusunda ayağı kırık vaziyette bulduğu yavru leyleğin Sungurlu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavisi yapıldı. Bir hafta sonra sargı bezlerinin değişmesi gerekiyor.

Mustafa amcamızla birlikte leyleğin iyileşme sürecinde gerekli bakımlarını yapacağız. Yavru leylek tedavisinin ardından doğayla buluşacak. Amacımız, doğal yaşamı korumaktır." şeklinde konuştu.