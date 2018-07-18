Yaralı leylekleri itfaiye kurtardı

110 ihbar hattına gelen telefonla Yirce Köyü Camii kubbesi üzerinde iplere dolanmış vaziyette uçamayan leylekler olduğu ihbarını alan itfaiye personeli, caminin kubbesinde bulunan leylekleri kurtararak belediye veterinerine bakımlarını yaptırarak koruma altına aldı. Kendi imkanları ile leyleği besleyen personel, leyleklerin kendini toplayarak uçacak seviyeye gelmesini bekliyor.

Leyleklerin bacak kısmında yara olduğunu ifade eden itfaiye Müdürü Eşref Bayav, itfaiye çalışanlarının tüm canlılara karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak, “110 ihbar hattımıza gelen ihbarla Yirce Köyü’ne gittik. Camii kubbesinde bacakları iplere dolanmış vaziyette olan leylekleri kurtararak arkadaşımıza haber verdik, elimizden geleni yaptık. Bir itfaiyeci, hayvan olsun, insan olsun tüm varlıklara duyarlıdır. Biz de bu duyarlılığımızı göz önünde bulundurarak bu canlıyı alıp getirdik. Leylekler uçabilecek duruma geldiğinde tekrar yuvasına bırakacağız” dediler.