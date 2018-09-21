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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Çorum'un Kargı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Halılar Köyü'nde yalnız yaşayan Ali Ö.(81) isimli yaşlı adamdan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, geceleri evin ışıklarının açık olması ve evden kötü kokular gelmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Ali Ö.'nün yaşadığı eve gelen jandarma ekipleri, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.


Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen Ali Ö.'nün cenazesi buradaki otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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