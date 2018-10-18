Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Kazım Çobanbaş'tan (68) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Çobanbaş'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kazım Çobanbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Çobanbaş'ın cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.