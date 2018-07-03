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03 Temmuz 2018 10:30

Yavru leyleği itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Ulu Cami kubbesinde bulunan yuvasından aşağı düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yavru leyleği itfaiye kurtardı

03 Temmuz 2018 10:30


110 ihbar hattına gelen telefonla Ulu Camisi şerefesi üzerinde uçamayan yavru bir leylek olduğu ihbarını alan itfaiye personeli, caminin kubbesinde bulunan yavru leyleği kurtararak belediye veterinerine bakımını yaptırarak koruma altına aldı. Kendi imkanları ile leyleği besleyen personel, yavru leyleğin kendini toplayarak uçacak seviyeye gelmesini bekliyor.


Leyleğin vücudunda herhangi bir yara, kırık olmadığını ifade eden itfaiye erleri, itfaiye çalışanlarının tüm canlılara karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak, “110 ihbar hattımıza gelen ihbarla Ulu Camisi’ne giderek yavru leyleğe sahip çıktık. Veteriner arkadaşımıza haber verdik, elimizden geleni yaptık. Bir itfaiyeci, hayvan olsun, insan olsun tüm varlıklara duyarlıdır. Biz de bu duyarlılığımızı göz önünde bulundurarak bu canlıyı alıp getirdik. Yavru leylek uçabilecek duruma geldiğinde tekrar yuvasına bırakacağız” dediler.




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