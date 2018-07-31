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31 Temmuz 2018 12:26

YEDAŞ ekipleri tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı

Çorum’un İskilip ilçesinde YEDAŞ ekipleri tarafından elektrik tellerine takılarak yaralanan leylek tedavi altına alındı.

YEDAŞ ekipleri tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı

31 Temmuz 2018 12:26


Edinilen bilgilere göre, İskilip’te denetimler için araziye çıkan YEDAŞ ekipleri, bir elektrik direğinde asılı leylek gördü. YEDAŞ ekipleri, tellere dolandığı için elektrik akımına kapılan yaralı leyleği bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı leylek İskilip ilçesine götürülerek burada tedavisinin yapılması için veteriner hekim teslim edildi.


İskilip’in zengin bir yaban hayvanı çeşitliliğine sahip olduğunu dile getiren Veteriner hekim Selçuk Bağdat, “YEDAŞ ekipleri zaman elektrik direğine takılan veya elektrik akımına kapılan hayvanları bize ulaştırıyorlar. Bizde elimizden geldiği kadar bu yaralı hayvanların tedavilerini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyoruz. Bu leyleğimizde elektrik direğine takılmış. Kanatları yanmış biraz. Tedavisi devam ediyor. Şuan durumu iyi. Tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğaya tekrar bırakacağız” dedi.


Bu tür konularda vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Bağdat, yaralı veya aç kalan hayvanları kendilerine veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edebileceklerini sözlerine ekledi.




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