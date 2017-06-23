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23 Haziran 2017 14:16

Yollardaki bayram trafiğine drone’lu denetim

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında trafik yoğunluğu başladı.

Yollardaki bayram trafiğine drone’lu denetim

23 Haziran 2017 14:16

Çorum’un Karadeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri de sıklaştırıldı.


Çorum’da Emniyet Müdürlüğünce yoğun trafik akışının yaşanacağı bölgelerde denetimler sürerken, trafik akışı kontrolleri drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Ayrıca trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemine dikkat çekmek ve ortak trafik güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla Ankara karayolu üzerinde polis ve jandarmadan karma trafik ekipleri oluşturuldu. Polis ve jandarma ekipleri gün boyu yaptıkları denetimlerde sürücüleri hız yapmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.


Ramazan bayramı süresince kentte gece 73 ayrı trafik ekibi ve 146 trafik personeli, gündüz ise 92 trafik motorize ekibi ve 214 trafik polisi görev yapacak. Ayrıca resmi ve sivil radar araçlarla da hız denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler, kazaların yoğunlaştığı bölgelerde artırılırken gerekli görüldüğünde her 5 ila 10 kilometrede resmi ve sivil ekipler görev alacak.



"Amacımız ceza kesmek değil"


Bayram tedbirleri hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, bayram süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da üzücü olayların ve kazaların yaşanmaması için gerekli trafik tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede her zaman olduğu gibi tüm trafik ekiplerimiz çalışma yaparken, bu kazaların önüne geçmek adına teknolojik imkanlardan da faydalanmak istedik. Bu doğrultuda dronle çalışma yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde kural ihlali yapan, herhangi bir şekilde hatalı davranış sergileyen araç sürücülerini uyaracağız. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşları trafik güvenliği konusunda uyarmak ve bilinçlendirmek" dedi.


Drone ile yaptıkları denetimlerde gerek trafik yoğunluğu, gerekse trafikteki sıkışıklığı gördüklerini dile getiren Doğanay, buna göre de gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Drone’un 250 metreye kadar yükselebildiğini ve 2 kilometreye kadar da yönetilebildiğini anlatan Doğanay, "Buradan trafik akışının tamamını görebiliyoruz. Bu bize büyük bir imkan sağladı. Yardımcı oldu. Bunu bayramda kullanacağız. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşanmasın. Herhangi bir üzücü olaylar kazalar yaşanmasın. Herkesin evine, sevdiklerinin yanına giderek sağ salim bayram kutlamasını istiyoruz" diye konuştu.




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