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Yolun karşına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı. Kazada kız öğrenci ağır yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim gördüğü okulun yurduna giden M.U. adlı kız öğrenciye Kamil kavşağında Ömer A. yönetimindeki otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan M.U., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çorum'a sevk edildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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