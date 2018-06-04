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04 Haziran 2018 11:28

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya saniyelerle ölümden döndü

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya saniyelerle ölümden döndü.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya saniyelerle ölümden döndü

04 Haziran 2018 11:28

Yaşanana kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.


Çorum’daki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, Nurettinbey Caddesi’nden çıkış yapan bir otomobil Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi savrulmaya başlıyor. Yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, savrulan otomobilin üzerine geldiğini görünce ani bir hareketle geri adım atarak saniyelerle ölümün eşiğinden dönüyor.




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