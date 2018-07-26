Yüksek gerilim hattına takılan kamyon yandı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yerliköy’de Mürsel Yaramış 19 FG 930 plakalı kamyonuyla tarladan saman balyalarını toplayıp kasasına yükledi. Kamyon köy çıkışında yüksek gerilim hattının altından geçerken, tellere temas eden balyalar tutuştu. Dumanı fark eden Yaramış, hemen araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı. Bir anda büyüyen yangın tüm kamyonu sararken, yangını söndürmeye çalışan talihsiz sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangını gören köylüler itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip ve Bayat Belediyelerine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından kamyon kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Bayat Devlet Hastanesine burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Çorum’a sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.