Yuvasından düşen yavru kuşa polis şefkati

Çorum Valiliğinde görevli trafik polisi Şevket Yozgat, park içerisinde yavru bir kuşun uçamadığını fark etti. Bunun üzerine kuşun yanına giden polis memuru, yavru kuşun yuvadan düştüğünü fark etti. Öncelikle kedilere yem olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kuşu koruma altına alan polis memuru Yozgat, daha sonra da talihsiz kuşa kendi elleriyle su içirdi. Yavru kuşu teslim etmek için yetkilileri arayacağı sırada valilik bahçesinde Çorum Belediyesine ait platformlu bir araç olduğunu gören Yozgat, yetkililerle görüşerek kuşun durumu hakkında bilgi verdi. Yozgat, valilik parkındaki bir çam ağacının yanına aracı yaklaştırarak, yavru kuşu tekrar yuvasına bıraktı.

Polis memurunun bu duyarlılığı parkta bulunan vatandaşlar tarafından takdir edilirken Yozgat ise "Bir canlının yaşamasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.