Zabıta ekipleri market ve bakkalları denetledi

Belediye Zabıta Müdürü Kemal Karaman, "Özellikle gıda maddesi üreten ve satan işyerlerinin denetimlerine ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda marketlerimizi denetimden geçiriyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ramazan ayı boyunca sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan denetimlerin sonunda ülke genelinde şubeleri bulunan üç markette çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu. Market sahiplerine gerekli cezai işlem uygulanırken son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tutanak altına alınarak imha edilmek üzere yediemine teslim edildi.

Konuyla İlgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Kemal Karaman, Vatandaşları satın alacakları gıda ürünlerinin ambalajını, son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini isteyerek alışveriş anında olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde şikayetlerini ‘Alo Zabıta 153’e bildirmeleri gerektiğini söyledi.